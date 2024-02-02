Москва, 2 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективные образцы самолётов для обновления парка учебной авиации. Об этом 2 февраля заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

UAC_Russia/Global Look Press

Он отметил, что для освоения и применения лётным составом современных авиационных комплексов нужна качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью Минобороны расширяет материальную базу лётных учебных заведений и увеличивает набор курсантов.

«Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолётов для обновления парка учебной авиации», — сказал Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864365" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря Шойгу заявил, что Вооружённые силы России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяют в ходе специальной военной операции. По его словам, под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии.