Москва, 2 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Вопросы участия в предстоящих выборах президента РФ военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала детально прорабатываются, заявил министр обороны Сергей Шойгу 2 февраля на селекторном совещании с руководящим составом армии.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что подготовка к голосованию вступила в завершающую фазу, и предложил участникам совещания обсудить подготовку к участию в нём военного электората.

«Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции», — сказал Шойгу.

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Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В них будут участвовать жители всех регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Центральная избирательная комиссия 11 декабря приняла решение о том, что выборы главы государства пройдут на территории четырёх новых регионов, где введено военное положение.

Ранее представители Минобороны и ФСБ сочли возможным провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президентские выборы, несмотря на действующее в этих новых регионах России военное положение.

Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.