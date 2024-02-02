Найроби, 2 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Два человека погибли и не менее 222 пострадали в результате взрыва и пожара на заправке в столице Кении Найроби. Об этом 2 февраля сообщил официальный представитель правительства страны Исаак Мваура в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Два кенийца умерли во время оказания медицинской помощи в Западной больнице Найроби. Кроме того, в результате пожара пострадали ещё 222 человека, они доставлены в различные больницы», — написал он.

По его информации, 1 февраля около 23:30 взорвалась машина с неизвестным регистрационным номером, перевозившая газ. Пожар быстро распространился и охватил магазин и дома, находящиеся поблизости.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в американском штате Оклахома взорвался газопровод. Столб пламени поднялся на высоту более 152 м. Причина происшествия устанавливается, сведений о пострадавших нет.

24 января стало известно, что в столице Монголии Улан-Баторе ночью взорвался грузовик с 60 тоннами газа. В результате этого автомобиль отбросило на 30–40 метров и вспыхнул пожар. По предварительной информации, в результате инцидента погибли трое сотрудников службы экстренной помощи, два жителя города и ещё более десяти — пострадали.