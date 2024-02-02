Вашингтон, 2 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Поставки западного оружия ВСУ, в том числе всё более мощного, не помогут киевской армии, отметил в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS) профессор истории из США Марк Эпископос.

Сергей Корсун ИА Регнум

Растянутые сроки поставок и неопределённость в их отношении со стороны руководства западных стран дают ВС РФ время на подготовку эффективной тактики противодействия этому оружию, отметил эксперт.

«После двух лет жестоких боёв, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», — добавил Эпископос.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки Украине новых вооружений будут лишь разжигать конфликт, а Запад, поставляя вооружения на Украину, становится соучастником преступлений Киева.

У России есть данные об утечках западного оружия с Украины, киевские руководители продают всё, что можно продать, отмечал также президент.

Министр обороны России Сергей Шойгу также заявлял, что передаваемое Западом Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов, что не может не сказываться на стабильности во всём мире, в том числе в Европе.

В США летом 2023 года были обнародованы факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. По этим данным, махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и военнослужащие-добровольцы.