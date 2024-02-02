Москва, 2 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Оператор Павел Капинос, снявший две части «Последнего богатыря» и «Кухню», умер в возрасте 48 лет, сообщается на портале «Кино-Театр. Ру».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Павел Капинос

Также об уходе коллеги сообщила режиссёр и сценарист Анна Меликян, которая работала с оператором на своей картине «8». Она назвала Капиноса одним из лучших операторов в стране.

«Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актёров. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала она в своём Telegram-канале, выразив соболезнования жене и детям артиста.

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Он окончил операторский факультет ВГИКа.

На операторском счету Капиноса несколько десятков проектов, начиная с конца 1990-х, — «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Мертвое озеро», «Отель Элеон», «Беспринципные», части «Корень зла» и «Посланник Тьмы» — в рамках франшизы «Последний богатырь».

В качестве режиссёра снял проекты «Изоляция» и «Прощай, любимая!».