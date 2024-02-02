Москва, 2 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты России может быть принято к 7 февраля. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила 2 февраля в ходе заседания.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Вполне возможно, что 7 числа мы можем завершить этот этап избирательной кампании», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что по всем выдвинутым кандидатам будет принят вердикт, «чёткие, чистые» решения, соответствующие тем материалам и выводам, которые сделает комиссия.

Ранее в ЦИК назвали общую численность избирателей в России по состоянию на 1 января — 112,3 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января ЦИК завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. Памфилова заявила, что зарегистрированы четыре кандидата: от партии ЛДПР выдвинут Леонид Слуцкий, от партии «Новые люди» — Владислав Даванков, от КПРФ — Николай Харитонов и как самовыдвиженец — Владимир Путин. На проверке находились документы Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России».

В тот же день самовыдвиженец, блогер-эколог Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Он пояснил, что не готов сдать документы в ЦИК в установленный срок.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

По всей России в поддержку Путина собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.