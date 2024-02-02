Москва, 2 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена своей политикой манипулирует чувствами израильтян и палестинцев ради своей выгоды. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Байдена подписать указ против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

ALAA BADARNEH/ЕРА/ТАСС

По её словам, сначала США поощряли поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель, однако сейчас Байден собирается принять против поселенцев санкции.

«Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, когда на чувствах палестинцев и израильтян, иудеев и мусульман американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной «сделки Белого дома»», — написала Захарова в Telegram-канале.

Подобная политику Вашингтона представитель МИД назвала «кровавым лицемерием».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico написало, что Байден собирается подписать указ против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Указ должен коснутся причастных к нападениям на мирных палестинцев на этой территории.

По данным издания, Байден может подписать указ в течение суток.

Еврейскими поселенцами считают граждан Израиля, которые живут на Западном берегу реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме. Первые израильские поселения начали появляться после Шестидневной войны в июне 1967 года.

По оценкам ООН, поселенцы составляют до 10% (700 тыс. человек) населения Израиля. Всего в регионе израильтянами было построено порядка 150 поселений.

Вместе с тем, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США не видят признаков геноцида в действиях Армии обороны Израиля на территории сектора Газа. При этом количество жертв среди мирного населения Кирби признал избыточным.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В Кремле заявили, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.