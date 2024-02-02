Москва, 2 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Станцию Московского метрополитена «Потапово» Сокольнической линии (красная ветка) планируется достроить до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Валерий Мельников/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения строящейся станции «Потапово»

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. «Потапово» сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», — написал мэр российской столицы.

Отмечается, что станция станет новой конечной на Сокольнической линии. Сегодня красную ветку замыкает на юге города станция «Коммунарка». Для продления линии потребовалось построить перегон протяжённостью 2,4 километра.

Более того, «Потапово» станет первой наземной отапливаемой станцией Московского метро. На данный момент на месте строительства станции выполняются отделочные работы, а также монтируются металлоконструкции, уточнили в пресс-службе мэра.

Название станции жители столицы выбрали в рамках проекта «Активный гражданин».

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Собянин сообщил, что в Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Он отметил, что с открытием дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также снизится транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие к ним улицы.

Перед этим, 20 января, мэр Москвы сообщил, что на Троицкой линии Московского метро строятся сразу 11 станций. По его словам, в настоящее время станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке — от платформы МЦК «ЗИЛ» до города Троицка — будет 17 станций, добавил мэр.