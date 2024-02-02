Москва, 2 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Деятельность группы аферистов, которые обманывали пенсионеров под видом работников ЖКХ, пресекли сотрудники уголовного розыска в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 2 февраля в Telegram-канале.

Кадр из видео

По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Себя они выдавали за коммунальщиков. После этого к жильцам приходили рабочие, рассказывали о предстоящем капитальном ремонте и убеждали их заменить элементы системы водоснабжения.

«Введённые в заблуждение пенсионеры соглашались, после чего им устанавливали оборудование, стоимость которого значительно превышала рыночную», — пояснила Волк.

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В ходе обысков у мошенников изъяли сантехническое оборудование, договоры с гражданами, электронные носители информации и другие предметы. По статье о мошенничестве (159 УК РФ) возбуждено 11 уголовных дел, которые соединены в одно производство.

Двоих фигурантов заключили под стражу. Остальные находятся под домашним арестом, подписками о невыезде и надлежащем поведении. В мероприятиях участвовали бойцы Росгвардии, отметила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее адвокат, член СПЧ при президенте РФ Шота Горгадзе отметил, что мошенники часто пользуются доверием незащищённых слоёв населения, особенно одиноких пенсионеров. Они могут притворяться представителями соцслужб и коммунальщиками. Он посоветовал гражданам звонить в управляющую компанию, чтобы удостовериться, кто к ним пришёл. Кроме того, собственники квартиры всегда имеют право попросить визитёров показать документы сотрудника соответствующей службы.