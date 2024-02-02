Киев, 2 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил тактическими ошибками, допущенными военным руководством. Признав, что боевые действия украинской армии в 2023 году оставили «определённый негативный осадок», в интервью украинскому «24 каналу» 1 февраля Подоляк призвал менять тактику, учитывая снизившееся количество оружия. Советник офиса подчеркнул также, что страны ЕС якобы должны экономически помочь Украине и усилить поставки отдельных видов вооружений.

AP/TASS Михаил Подоляк

Критика тактики украинского военного руководства прозвучала на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, обнародованной украинскими политиками и западными СМИ.

Провальное контрнаступление ВСУ

Так называемое контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Первую же фазу попытки атаковать в ВСУ назвали катастрофической: потери составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. В июне–июле боец с позывным Кук сравнивал контрнаступление ВСУ «мясными» штурмами.

На огромные потери ВСУ жаловался также старший офицер призывной службы Полтавской области на Украине подполковник Виталий Бережной 18 сентября. По его словам, уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90%. Он также отмечал, что из ста человек, присоединившихся к частям осенью 2022 года, осталось 10–20.

При этом украинская армия не смогла преодолеть даже первую линию обороны России. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 19 декабря сообщал, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. Ранее министр отмечал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск. А главком Залужный в в интервью изданию Economist в начале ноября прямо признавал: конфликт на Украине зашёл в тупик, чем, по данным СМИ, спровоцировал ярость Зеленского. В конце января 2024 года, не дожидаясь своей отставки, главком выступил с критикой политического руководства Украины и обвинил киевскую власть в срыве мобилизационной кампании, передаёт телеканал CNN.

Из-за невозможности противостоять давлению российских военных в Европе началась паника, информировал в конце января 2024 года экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Успешное» конртнаступление ВСУ

В то же время несмотря на констатацию фактов, приведения данных о потерях и аналитически разборы от политиков, экспертов и военных о полном провале ВСУ в ходе «контрнаступа». Не все в Киеве оказались готовы это признать. Сам глава режима Зеленский в интервью западным журналистам намекал на ответственность Запада за невовремя поставленное оружие. Глава его офиса Андрей Ермак и вовсе заявил, что «конрнаступ» весьма успешен.

«Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно», — подчеркнул представитель украинской администрации.

Ермак также исключил переход Украины к обороне, назвав его невозможным.

Политический кризис в киевской верхушке

Первые разговоры о необходимости увольнения Залужного возникли в 2023 году после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Именно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный допустил потерю десяти бригад вместе с вооружением, заявил 31 января 2024 года в интервью журналисту Василию Апасову бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — констатировал Мосийчук, соглашаясь с тем, что контрнаступление ВСУ было роковой ошибкой.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ, сетует генпрокурор.

Ещё одной причиной недовольства офиса Зеленского Залужным могла стать информация о том, что главком тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения украинского конфликта заявил 1 февраля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. Заявления Залужного о том, что ситуация на поле боя для ВСУ зашла в тупик, не были заранее оговорены с Зеленским, но некоторые лица в Пентагоне о них знали, пишет он.

По информации источников The Times, в Киеве планировали уволить генерала, но вечером 29 января, когда об этом стало известно, процесс замедлился. Британское издание проинформировало также, что причиной готовящейся отставки стало поведение Залужного на встрече с Зеленским 29 января, в ходе которой главком раскритиковал доклады советников киевского главаря, подчеркнув, что их информация о военной ситуации скорее позитивна, чем реалистична.

Источники ежедневной британской газеты утверждают, что на предложение Зеленского уйти в отставку главком ВСУ ответил отказом, после чего Зеленский якобы поставил ультиматум, предупредив, что сам подпишет соответствующий указ. Вернувшись в рабочий кабинет, Залужный сказал подчинённым, что начинает «собирать вещи».

Несмотря на то, что впоследствии офис Зеленского опроверг слухи об отставке Залужного, РБК-Украина ещё 2 февраля уверяет, что смещение его с должности может быть вопросом «считаных часов», а задержка может быть вызвана поиском подходящего преемника.

Достоянием общественности стали также детали разговора Зеленского с Залужным, обнародованные 1 февраля неназванными источниками The Washington Post. Якобы в разговоре с киевским главарём главком ВСУ дал понять, что без него быстрое улучшение ситуации на поле боя маловероятно. На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США ведут прослушку Владимира Зеленского и Залужного или получают донесения об их разговорах.

«Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя публикацию.

Угол Зеленского

Комментируя происходящее, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов отметил 1 февраля в Telegram-канале, что Владимир Зеленский попыткой отставки Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов.

О последствиях «увольнения Залужного» высказался 1 февраля британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, взрыв в Киеве был очень близок.

«Теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис. Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве», — под сомнение даже в самом Киеве, рассуждает он.

По данным Bild, отставка Залужного не состоялась, потому что главные претенденты на его пост — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский — отказались от кадрового предложения.

«По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента», — пишет издание.

О том, что оставка Залужного зависит от американцев, а не от Зеленского, напомнил 1 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, очевидно, что Залужный мешает Зеленскому. «Главком ВСУ обходит лидера киевского режима в рейтингах популярности, и это Зеленского раздражает. Но решение принимает не он, а американцы», — пояснил эксперт.

Борьба за власть

Как сообщало ИА Регнум, с опровержением отставки Залужного 29 января выступил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров. При этом газета The Washington Post писала, что Зеленский объяснял решение уволить Залужного необходимостью обновления ситуации. По данным издания, ожидается, что отстранение затронет не только Залужного, но и других высокопоставленных сотрудников украинского генштаба.

О том, что на место Залужного есть несколько претендентов, информировала 27 января заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Помимо Буданова и Сырского назывались: заместитель Залужного Евгений Мойсюк, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптал, экс-глава Генштаба Виктор Муженко.

По мнению немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, Зеленский проиграл борьбу за власть, он покинет свой пост в ближайшие несколько недель. По итогам недавнего визита на Украину замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд он призвал приглядеться к таким «игрокам», как Залужный, Буданов, Порошенко.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что слухи о возможной отставке Залужного свидетельствуют о борьбе за власть на Украине. Он не исключил военного переворота в стране после увольнения главкома ВСУ.