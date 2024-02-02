Вашингтон, 2 февраля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В США суд приговорил бывшего сотрудника ЦРУ и информатора группы WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже, хранении детской порнографии, неуважении к суду и других мелких преступлениях. Об этом сообщили представители группы в публикации в соцсети X.

Maren Hennemuth/Global Look Press 98

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура запрашивала для Шульте пожизненное заключение, но судья не принял необходимые для этого доводы со стороны обвинения.

По словам самого Шульте, правительство США тем самым «ищет не справедливости, а мести» для него самого.

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году Шульте были предъявлены обвинения в краже данных разведывательного ведомства. Обвинение насчитывало в общей сложности 13 пунктов, в том числе связанных с утечкой данных ЦРУ, относящихся к сфере обороны.

В США основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в раскрытии самого крупного в истории страны массива секретных документов, по совокупности обвинений ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш.

По словам супруги Ассанжа Стеллы, у него начались проблемы с физическим и психологическим состоянием здоровья. Он содержится вместе «с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны». Помимо того, она добавила, что, когда её супруг попал в тюрьму Великобритании, у него был высокий риск совершения самоубийства, из-за чего ему пришлось полгода провести в лазарете.