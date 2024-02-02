Сургут, Югра, 2 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начала проверку информации об издевательстве над учениками одной из школ Сургута. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в СМИ был распространён материал, из которого следует, что ученик первого класса вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их.

Согласно этой информации, ребёнок приносит в школу запрещённые предметы, вместе с братьями он на протяжении долгого времени избивает другого ученика.

По сообщению агентства Ura.ru, один из первоклассников приносил в школу пневматический пистолет, а также вейп, который заставлял курить других. Последний раз его видели с ножом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в кадетской школе в Перми 14-летний кадет во время сдачи зачёта по подтягиваниям поссорился со сверстником и ударил его ножом в живот. Двое учащихся что-то не поделили на зачёте. В итоге один из них нанёс другому ножевое ранение. Пострадавшего экстренно госпитализировали, у него диагностировали повреждение селезёнки и внутреннее кровотечение. Вред здоровью оценили как тяжкий. В отношении напавшего возбудили уголовное дело.