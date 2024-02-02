Чита, 2 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Таможенники обнаружили военную форму с символикой ВСУ в контейнере, который следовал транзитом через Китай в Польшу в грузовом поезде. Об этом начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев сообщил в ходе пресс-конференции.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Форму обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск». В декларации было указано, что в составе груза — спортивная и рабочая одежда. Однако инспекционно-досмотровый комплекс, просвечивающий каждый контейнер, показал иную плотность ткани и другие расхождения, отметил Игнатьев.

«Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — рассказал начальник таможни.

Восемь контейнеров были задержаны, их содержимое досматривают. Оно было запаковано заводским способом, спрессовано и помещено в вакуумную упаковку.

ФСБ подключилась к разбирательству. Изготовитель воинского обмундирования — зелёной формы — на бирках не указан, но на одежде есть надписи на украинском языке.

«Досматривать будем ещё примерно неделю. Уголовного дела ещё нет», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее минобороны Украины объявило о выдаче женщинам, служащим в рядах ВСУ, сшитой специально для них военной формы.