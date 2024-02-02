Москва, 2 февраля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Москве создали официальную схему всей трамвайной сети. Об этом 2 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Наталья Селиверстова РИА Новости

«Создана официальная схема всей трамвайной сети Москвы. Скоро первые экземпляры появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а затем и по всему городу», — написал Собянин.

Он отметил, что трамваи в столице ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь на схеме есть все остановки каждого из них.

Также для удобства пассажиров на схеме обозначены линии метро, МЦК, МЦД, вокзалы, причалы электрических судов и кольцевые автомагистрали, отражены крупные парки, реки, достопримечательности.

Кроме того, всем трамвайным линиям присвоены цвета, на схеме указаны средние интервалы движения трамваев, а также отмечены маршруты, проходящие по живописным местам.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Собянин сообщил, что в Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Он отметил, что с открытием дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также снизится транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие к ним улицы.