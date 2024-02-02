Алма-Ата, Казахстан, 2 февраля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Правительство РФ готово помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Бишкеке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024: Industry X в Казахстане.

energo-es. kg Бишкекская ТЭЦ

«К сожалению, сегодня в форуме не принимает участие наш коллега, наш товарищ, премьер-министр Киргизии — в связи с аварией на ТЭЦ в Бишкеке. Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, на бишкекской теплоцентрали в ночь на 2 февраля произошла авария, пострадали три человека. В минэнерго республики пояснили, что на ТЭЦ возникла нештатная ситуация, устанавливаются причины происшествия. При аварии пострадали трое сотрудников, их госпитализировали.

По предварительным данным, на теплоцентрали вышел из строя один из котлов станции.

По одной из версий, авария могла стать результатом диверсии, заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава МЧС республики Бообек Ажикеев. Он отметил, что перед ЧП на объекте были слышны хлопки. Также среди версий — «техногенный фактор». На территории ТЭЦ объявлен «режим чрезвычайной ситуации».

Жители города в соцсетях сообщили об отсутствии в квартирах горячей воды и отопления. Школьники переведены на дистанционное обучение.

Департамент образования столицы Киргизии принял решение о переводе всех школьных и дошкольных образовательных учреждений города на онлайн-обучение до понедельника, 5 февраля, включительно.

Отмечалось, что горожане бесперебойно получают электроэнергию, но в целях поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей подача горячей воды и отопления приостановлены.

Для оперативного устранения последствий аварии создан оперативный штаб, который ведёт работу по восстановлению подачи отопления в жилые дома, батареи в которых остыли.

По данным синоптиков, температура воздуха в городе в утренние часы 2 февраля составила около шести градусов мороза. Днём ожидается потепление максимум на два градуса, к вечеру столбики термометров опустятся к утренним значениям. В ночь на 3 февраля температура составит около восьми градусов ниже ноля.