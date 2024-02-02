Париж, 2 февраля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может рассчитывать усталость Евросоюза от Украины. Об этом 2 февраля написала газета Le Figaro.

Press Office of Ukraine/Global Look Press Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», — сказал Макрон.

Так он прокомментировал одобрение Евросоюзом программы поддержки Киева на 50 млрд евро.

В комментариях к статье французы раскритиковали заявление Макрона, призвав его не совершать глупость, не рыть могилу для ЕС и выступить за мирные переговоры.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

При этом предварительным условием предоставления финансовой помощи ЕС Украине на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм, включая верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проходящий в Брюсселе саммит, заявил, что Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.