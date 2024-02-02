Москва, 2 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении за заслуги в укреплении оборонного потенциала орденом «За доблестный труд» коллектива тульского НПО «Сплав». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Наградить орденом «За доблестный труд» коллектив акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева», — говорится в документе.

Коллектив НПО «Сплав» награждён за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России, отмечается в документе.

Как передавало ИА Регнум, Путин учредил орден «За доблестный труд» 1 февраля. Указ устанавливает, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.