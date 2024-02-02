Бишкек, 2 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Подача горячей воды и отопления в многоквартирные дома в Бишкеке приостановлена в связи с аварией на городской ТЭЦ. Школы переведены на дистанционный режим обучения по меньшей мере до 5 февраля, сообщили власти Киргизии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Горячее водоснабжение приостановлено «в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей». Электроэнергия подается жителям бесперебойно, говорится в сообщении минэнерго республики.

В министерстве добавили, что работой «по возобновлению отопления» занимается оперативный штаб. Горожан попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

По данным минэнерго, 2 февраля в 03:00 по местному времени (00:00 мск) на бишкекской ТЭЦ вышло из строя оборудование. В результате аварии пострадали три сотрудника ТЭЦ, их доставили в больницу.

По одной из версий, авария могла стать результатом диверсии, заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава МЧС республики Бообек Ажикеев. Он отметил, что перед ЧП на объекте были слышны хлопки. Также среди версий — «техногенный фактор». На территории ТЭЦ объявлен «режим чрезвычайной ситуации».

Департамент образования столицы Киргизии принял решение о переводе всех школьных и дошкольных образовательных учреждений города на онлайн-обучение до понедельника, 5 февраля, включительно.

«Данные меры приняты до особого распоряжения», — сообщили в департаменте.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года в Бишкеке произошло массовое отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ. Без света остались сотни тысяч жителей города.