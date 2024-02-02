Берлин, 2 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Депутат бундестага Норберт Реттген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, и передать Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет издание Bild.

IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

«Временной фактор играет скорее на стороне (президента России Владимира) Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — заявил он.

По словам депутата, необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать им крылатые ракеты Taurus, однако Шольц не соглашается на их передачу.

«Он и даже большинство в СДПГ всё ещё придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», — заключил Реттген.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Украине ракет Taurus. В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, 485 выступили против, ещё три парламентария воздержались.

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.