Москва, 2 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут прослушивать главу киевского режима Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленный украинский источник», что 29 января у Зеленского состоялся разговор с Залужным. Главком ВСУ, как утверждается, дал Зеленскому понять маловероятность быстрого улучшения ситуации на поле боя в случае своей отставки.

«Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя публикацию.

Как сообщало ИА Регнум, тайные переговоры о завершении конфликта на Украине генерала Валерия Залужного с Западом стали причиной намерений главы киевского режима Владимира Зеленского избавиться от главкома ВСУ. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в колонке на онлайн-платформе Substack.

В киевских кругах, как заверяет журналист, слова Залужного о том, что на поле боя у ВСУ большие проблемы, не обсуждались заранее с Зеленским, но в Белом доме о них знали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, не дожидаясь своей отставки, о которой говорят последние несколько дней, выступил с критикой политического руководства страны и обвинил власть в срыве мобилизационной кампании.