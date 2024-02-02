В команде Зеленского признали «тактические ошибки» в ходе наступления ВСУ
Подоляк: тактические ошибки привели к провалу наступления ВСУ
Киев, 2 февраля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Тактические ошибки были допущены при так называемом контрнаступлении ВСУ, обернувшемся провалом. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому «24 каналу».
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
Он признал, что боевые действия в минувшем году оставили «определённый негативный осадок». Украинской армии пора менять тактику.
«Да, были определённые тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — признал Подоляк.
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