Киев, 2 февраля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Тактические ошибки были допущены при так называемом контрнаступлении ВСУ, обернувшемся провалом. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому «24 каналу».

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Он признал, что боевые действия в минувшем году оставили «определённый негативный осадок». Украинской армии пора менять тактику.

«Да, были определённые тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — признал Подоляк.

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