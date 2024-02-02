Москва, 2 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. До 50 лет могут повысить призывной возраст для мужчин, получивших российское гражданство. Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» подготовили депутаты Государственной думы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Документ опубликован 1 февраля на сайте нижней палаты парламента РФ. Авторы инициативы — первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Изменения предлагаются «в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации». Подчёркивается, что каждый гражданин России должен и обязан защищать Отечество.

Вместе с тем, отметили депутаты, иностранцы, получившие гражданство РФ, зачастую уклоняются от постановки на воинский учёт или ждут, пока им не исполнится 30 лет, чтобы вступить в гражданство. Согласно действующему законодательству, это предельный призывной возраст.

Авторы инициативы привели в пример итоги полицейского рейда в Санкт-Петербурге в августе 2023 года. Около 100 выходцев из других стран, получивших российское гражданство, были доставлены в военкоматы для постановки на воинский учёт.

«Это немыслимые цифры, полученные в результате двухдневного рейда», — отметили депутаты.

По данным МВД, за первые десять месяцев 2023 года российское гражданство получили более 318 тыс. иностранных граждан, в основном выходцы из бывших советских республик.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года стало известно о первых случаях лишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учёт. В тот же день депутат Государственной думы Михаил Делягин призвал ужесточить правила предоставления российского гражданства.