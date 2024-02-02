Москва, 2 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Принятое решение Эквадора передать Соединённым Штатам российскую технику опрометчиво и сделано под давлением заинтересованных лиц. Позицию МИД РФ привела «РИА Новости» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, в Москве внимательно ознакомились с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа. МИД РФ осведомлён о положениях контрактов, согласно которым нельзя передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны поставленное имущество. Поэтому очевидно, что Нобоа, по словам Захаровой, «столь опрометчивое решение принял под серьёзным давлением заинтересованных лиц извне».

«Если бы речь шла о «металлоломе», как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику на довольно внушительную сумму. Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчёт», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что до конца января США передадут от республики старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью 200 млн долларов. При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения.

Нобоа добавил, что 9 января обсуждал этот вопрос с послом США Майклом Фитцпатриком. Американский дипломат пообещал Нобоа, что Вашингтон уже через несколько дней представит эквадорским властям пакет помощи.

Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан назвал недружественным шагом передачу Эквадором старой российской техники США. Позиция Москвы доведена до официального Кито, добавил дипломат. Также Спринчан указал на попытку президента Эквадора Даниэля Нобоа занять миротворческую позицию в отношении конфликта на Украине. Посол подчеркнул, что отправка военной техники одной из сторон нарушит нейтралитет, которого пока придерживался Эквадор.