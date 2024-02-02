Пекин, 2 февраля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Одобренный Евросоюзом очередной пакет помощи ВСУ в размере €50 млрд не изменит ситуацию на фронте и будет лишь жестом поддержки Запада, пытающегося повысить уверенность киевского режима, к такому выводу пришёл профессор Академии регионального и глобального управления при пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь. Его мнение опубликовала газета Global Times.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

«Если предположить, что помощь будет предоставляться в соответствии с обещаниями, Украина получит чуть более €10 млрд в год. Эта поддержка скорее будет служить задаче повышения уверенности Украины, нежели иметь какой-либо существенный смысл», — считает эксперт.

В Европе, по словам профессора, рассматривают план долгосрочной помощи Украине, поскольку надеются на преодоление неопределенности, вызванной ситуацией в США.

Запланированные в 2024 году выборы в Европарламен ти президентские выборы в США могут существенно отразиться на европейской и американской помощи Украине. Поэтому Евросоюз и НАТО строят планы для защиты от возможных изменений, убеждён эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом», рассказал знакомый с ситуацией анонимный источник. При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл. Утверждается, что вместо уговоров главы стран ЕС пообещали лишить Орбана преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

В Кремле новою помощь ЕС Украине прокомментировали так, что западные страны вместе с Киевом продолжают испытывать финансовые проблемы, США при этом пытаются переложить бремя поддержки украинцев на европейских налогоплательщиков.