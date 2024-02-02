Наступивший 709-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что жители Херсона покидают город из-за невыносимых условий проживания. Одной из причин стало ведение фортификационных работ боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) для предотвращения возможного наступления со стороны ВС России, пояснил «РИА Новости» 2 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В основном в городе осталось старшее поколение, им тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома», — сказал глава Херсонской области, подчеркнув при этом, что люди всё равно будут ждать и надеяться на лучшее.

По словам Сальдо, всё правобережье ожидает освобождения Херсона от ВСУ. Он считает, что у горожан было время сравнить, с какой человечностью к людям относится Россия, с какой открытостью говорит о возможностях для улучшения жизни, и что «творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну».

Тем временем на купянском направлении артиллерийские расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту украинских войск, информирует Минобороны. Командир самоходной гаубицы с позывным Каха рассказал, что артиллеристы никогда не стоят на месте и что в основном работа ведётся по пехоте противника, артиллерии и танкам.

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