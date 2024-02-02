Найроби, 2 февраля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве и пожаре на газозаправочной станции в столице Кении Найроби уже достигло 300 человек. Об этом сообщил национальный Красный Крест в соцсети Х.

hansbenn Пожар

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Пожар начался ночью 1 февраля. Возгоранию предшествовали несколько взрывов. В местных СМИ очевидцы писали о двух погибших и более 100 пострадавших.

В Красном Кресте рассказали, что оперативные службы доставили в медучреждения 271 человека. Десятки травмированных получили помощь на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в МЧС РФ по Мурманской области сообщили, что в Мурманске на площади 800 кв. метров горит здание рыбоперерабатывающего завода. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

Пожар случился вечером 1 февраля по адресу Невского, дом 38. Горело двухэтажное кирпичное задание.

В ночь на 24 января в 2 км от посёлка Батуринский в Челябинской области вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике. Сообщение поступило в четыре часа утра по московскому времени. В 5:09 мск пожар удалось локализовать, а к 9:00 утра возгорание было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

Огонь охватил 3600 кв. метров. Пожарные не допустили распространения горения на лесоматериалы.