Вашингтон, 2 февраля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Современный подход США к Украине включает поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, способных привести к смене действующей власти. Об этом 2 февраля написал в статье на онлайн-платформе Substack американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Фактическая концепция <…> предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу режима Зеленского», — указал автор, ссылаясь на источники.

Один из анонимных собеседников отметил, что для реализации новой американской стратегии требуются «консультации и образования ключевых патриотически и реалистически настроенных украинцев». Однако существуют риски, связанные с попытками окопавшихся коррумпированных выгодоприобретателей политики США «бесплатной наживы сорвать процесс».

Нынешний план закладывался экспертами из разведки и «военными бюрократами» без участия Белого дома, госдепа и совета нацбезопасности, добавил Херш.

Как сообщало ИА Регнум, журналист-правозащитник Сеймур Херш считает, что директор ЦРУ Уильям Бернс секретно летал в Киев к Зеленскому, чтобы рассказать о наличии сведений о персональной коррумпированности главы киевского режима, а также о недовольстве подчинённых тем, что их лидер берёт «слишком большой кусок награбленного».

Немецкая газета Berliner Zeitung написала, что при обострении конфликта между Залужным и Зеленским США скорее поддержат генерала ВСУ. Дебаты вокруг главкома ослабляют позицию главы киевского режима. Залужный пользуется высоким авторитетом у американских властей, хотя Вашингтон стремится избежать открытого столкновения между военачальником и Зеленским, добавил автор.