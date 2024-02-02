Херсон, 2 февраля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Переговоры о мире с Украиной возможны только на условиях России, но это должны быть переговоры, а не «ультиматумы из-за океана». Такое мнение высказал «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Глава нового российского региона подчеркнул, что его позиция по урегулированию конфликта совпадает с позицией руководства России.

«Мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то из-за океана будет говорить устами Зеленского», — обозначил Сальдо.

По мнению губернатора, на данный момент переговоры «с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им передышку, не нужно».

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в намерении продлить украинский конфликт.

Дипломат отметил, что вместо признанияужасающего преступления Киева США направляют Украине новую «смертоносную продукцию».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, считает турецкий аналитик Энгин Озер.

Тайные переговоры о завершении конфликта на Украине генерала Валерия Залужного с Западом стали причиной намерений главы киевского режима Владимира Зеленского избавиться от главкома ВСУ. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.