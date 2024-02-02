Москва, 2 февраля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. В одной роте украинской армии за полгода из 130 человек в строю осталось 80. Об этом рассказал «РИА Новости» военнопленный.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ну вот 130 в роте было, а осталось где-то человек 82 там, 83. Кто «двухсотый», «трехсотых» много», — сказал украинец.

При этом командир роты Леон сбежал прямо с поля боя, бросив подразделение. На бегу, по словам пленного Валерия Селеверстова, командир прокричал, что «сваливает, а вы как хотите».

«Вот это самые жестокие слова, которые я слышал за все эти пять дней, которые я служил», — сказал украинский боевик.

На позициях оставались неэвакуированные убитые и раненые.

По словам другого пленного Назара Вочкевича, командование ВСУ и власть Украины «не дорожат людьми».

«Я эту власть не выбирал. Там решают деньги… То, что они сделали с нашими военными, это вообще… Они не дорожат людьми, понимаете? Люди для них — это просто фарш», — сказал военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, российский оператор дрона вывел через мины украинского военного, который пожелал сдаться в плен, на подконтрольную России территорию. Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину.

За прошедшую неделю в зоне спецоперации в плен российским силам сдались 35 украинцев.