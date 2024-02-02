Бишкек, 2 февраля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. На бишкекской теплоцентрали в ночь на 2 февраля произошла авария, пострадали три человека, сообщили в министерстве энергетики Киргизии.

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В ведомстве пояснили, что на ТЭЦ возникла нештатная ситуация, устанавливаются причины происшествия. При аварии пострадали трое сотрудников, их госпитализировали.

По предварительным данным, на теплоцентрали вышел из строя один из котлов станции.

Жители города в соцсетях сообщили об отсутствии в квартирах горячей воды и отопления. Школьники переведены на дистанционное обучение.

В минэнерго республики пояснили, что горожане бесперебойно получают электроэнергию, но в целях поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей подача горячей воды и отопления приостановлены.

Для оперативного устранения последствий аварии создан оперативный штаб, который ведёт работу по восстановлению отопления в жилые дома, батареи в которых остыли.

По данным синоптиков, температура воздуха в городе в утренние часы 2 февраля составила около шести градусов мороза. Днём ожидается потепление максимум на два градуса, к вечеру столбики термометров опустятся к утренним значениям. В ночь на 3 февраля температура составит около восьми градусов ниже ноля.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года в Бишкеке произошло массовое отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ. Без света остались сотни тысяч жителей столицы Киргизии.

На Новомосковской ГРЭС 14 января из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Город в Тульской области остался без отопления. В администрации Новомосковска уточнили, что температуру подачи теплоносителя снизили в 372 многоквартирных домах, десяти школах, 16 детских садах и в одной больнице.

В январе здание Верховной рады Украины на несколько дней осталось без отопления по причине коммунальной аварии. Украинский депутат Ярослав Железняк уточнил, что произошла временная авария с трубой.