Киев, 2 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов обратился к властям страны с призывом опубликовать настоящие сведения о потерях в армии. Об этом специалист по разработке и производству беспилотников заявил телеканалу «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению Касьянова, украинцы-тыловики должны знать, «что такое война». Он считает, что знание реальных потерь и шок заставят их активнее помогать фронту.

«Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывают и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — призвал Юрий Касьянов.

Как сообщало ИА Регнум, именно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный допустил потерю десяти бригад вместе с вооружением, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тыс. человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.