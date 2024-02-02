Москва, 2 февраля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея самоходных гаубиц «Мста-С»

Командир самоходной гаубицы с позывным Каха рассказал, как расчёт работает с оборудованных и неподготовленных позиций в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели.

По его словам, артиллеристы никогда не стоят на месте, после отстрела бойцы покидают свои позиции. В основном работа ведётся по пехоте противника, артиллерии и танкам.

«Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали, ещё три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был ещё один, поразили его с одного выстрела», — сказал Каха.

При выдвижении на новые позиции артиллеристы уже знают, что делать, добавил командир САУ.

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Как сообщало ИА Регнум, российский ударный вертолёт Ка-52 уничтожил под Купянском опорный пункт ВСУ. Лётчики выполнили подлёт в зону боевого применения на предельно малых высотах. «Аллигатор» применил по обнаруженным разведкой позициям противника авиационные средства поражения. Разведчики доложили об успешном поражении целей.

Расчёты автоматических гранатомётов на станке «Пламя» Западной группировки российских войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. Точным попаданием военные накрыли выявленные украинские цели на расстоянии около 1,5 км.