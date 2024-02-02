Вашингтон, 2 февраля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Гибридные системы противовоздушной обороны украинской армии FrankenSAM продемонстрировали российским военным уязвимость НАТО. Такое заключение сделало издание Business Insider.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США», — считает полковник морской пехоты в отставке, советника Центра стратегических и международных исследований Марк Канциан.

Эксперт добавил, что использование такого оружия украинской армией демонстрируют дефицит наземных средств ПВО в США и других стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, разработка и испытания на полигоне гибридной системы противовоздушной обороны для Украины, которая позволяет запускать американские ракеты с советских установок, проходили в США с участием американских специалистов, сказал представитель командования ВСУ Юрий Игнат.

В октябре 2023 года газета The New York Times писала, что Соединённые Штаты разработали для Украины гибридные системы ПВО FrankenSAM, объединяющие американские и советские компоненты. Отмечается, что в указанных системах ПВО используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже имеются у Киева.