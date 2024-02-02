BI: экспериментальное оружие Украины показало России уязвимость НАТО
Вашингтон, 2 февраля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Гибридные системы противовоздушной обороны украинской армии FrankenSAM продемонстрировали российским военным уязвимость НАТО. Такое заключение сделало издание Business Insider.
«Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США», — считает полковник морской пехоты в отставке, советника Центра стратегических и международных исследований Марк Канциан.
Эксперт добавил, что использование такого оружия украинской армией демонстрируют дефицит наземных средств ПВО в США и других стран НАТО.
Как сообщало ИА Регнум, разработка и испытания на полигоне гибридной системы противовоздушной обороны для Украины, которая позволяет запускать американские ракеты с советских установок, проходили в США с участием американских специалистов, сказал представитель командования ВСУ Юрий Игнат.
В октябре 2023 года газета The New York Times писала, что Соединённые Штаты разработали для Украины гибридные системы ПВО FrankenSAM, объединяющие американские и советские компоненты. Отмечается, что в указанных системах ПВО используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже имеются у Киева.