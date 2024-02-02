Вашингтон, 2 февраля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора 29 января с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, в ответ на известие об его увольнении, рассказал о наследии, которое достанется преемнику. В частности, Залужный ясно дал понять, что улучшения ситуации в зоне боевого конфликта маловероятны. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По словам Зеленского, смена руководства поможет обновить обстановку, в том числе и в армии, украинцы истощены военными действиями, а помощь от союзников иссякает.

Залужный высказал несколько «прощальных мыслей», пояснив, почему быстрое улучшение позиций ВСУ практически невыполнимо. При этом, по информации издания, генерал не был зол.

Главком сказал, что преемник по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами, отмечая, что конфликт зашёл в тупик.

Новому командующему также нужно будет значительное пополнение войск как живой силой, так и техникой, оружием и боеприпасами, резюмировал Washington Post.

Как сообщало ИА Регнум, тайные переговоры о завершении конфликта на Украине генерала Валерия Залужного с Западом стали причиной намерений главы киевского режима Владимира Зеленского избавиться от главкома ВСУ. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в колонке на онлайн-платформе Substack.

В киевских кругах, как заверяет журналист, слова Залужного о том, что на поле боя у ВСУ большие проблемы, не обсуждались заранее с Зеленским, но в Белом доме о них знали.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.