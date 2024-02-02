Будапешт, 2 февраля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать согласие на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом», рассказал «РИА Новости» знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«На <…> саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления. Всем это давно надоело, все понимали, что Виктор Орбан не остановится в своих желаниях, а Украина его вообще мало интересует, поэтому переговоры решено было вести жёстко. <…> Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», — пояснил собеседник агентства.

Утверждается, что вместо уговоров лидеры стран ЕС пообещали лишить Орбана преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

Источник сослался на тайну переговоров и не стал уточнять, какими конкретно мерами ЕС угрожал Орбану.

Как сообщало ИА Регнум, согласие Будапешта на выделение Киеву €50 млрд последовало после полученных от ЕС гарантий, что замороженные в Европе венгерские средства не будут отправлены Украине, объяснил Виктор Орбан. Венгрия приняла предложение Евросоюза после долгих «переговоров», констатировал премьер-министр.

Саммит ЕС состоялся в Брюсселе 1 февраля. По итогам встречи Евросоюз утвердил досрочную программу финансирования Украины. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии, и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

Поставки Украине западного вооружения будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. Более того, союзники Киева становятся соучастниками преступлений, поставляя оружие на Украину, сказал российский лидер.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам встречи с главой Римско-католической церкви Франциском рассказал, что понтифик призвал Запад оказывать поддержку Украине только по вопросам восстановления, а не её вооружения. Папа Римский, по его словам, продолжает вести переговоры с США и ЕС, наметился прогресс, который можно видеть в нежелании Вашингтона продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.