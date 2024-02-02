Тирасполь, 2 февраля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. От правительства Молдавии потребовали не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России. К такому выводу пришёл депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Я уверен, что властям Кишинёва поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, чтобы не показывать внешнему миру пророссийской ориентации многонационального народа ПМР», — сказал он «РИА Новости».

Сейчас молдавские власти готовят референдум, по результатам которого окажется, что жители всей республики якобы не хотят никаких интеграционных процессов с Россией и стремятся в Евросоюз, добавил эксперт.

Сафонов считает, что массовое голосование приднестровцев с российскими паспортами на выборах президента РФ во многом обрушит задумку с референдумом, делая его ненужным.

Скорее всего от Кишинёва следует ожидать угроз в адрес Москвы и Тирасполя с целью недопущения создания российских избирательных участков в Приднестровье, предположил политолог. Если этот план не сработает, то вновь пойдёт усиленное давление на ПМР, обострится антироссийская и антиприднестровская истерика, резюмировал депутат ПМР.

Как сообщало ИА Регнум, в эфире канала Jurnal TV спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу потребовал от России не открывать избирательные участки в Приднестровье, иначе последуют ответные меры. При этом он отметил, что в Кишинёве не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран, но открывать участки на левом берегу Днестра или на других территориях, в особенности на неконтролируемых, «незаконно и неправильно». Для организации выборов необходимы человеческие ресурсы, как они будут добираться в республику пока неизвестно, в Молдавии подумают на этот счёт, пригрозил председатель парламента.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шестилетний срок.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии и большой пресс-конференции напомнил, что ещё совсем недавно Молдавия была беднейшей страной в Европе. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды, сказал глава государства. Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то так тому и быть, отметил российский лидер.