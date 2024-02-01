Киев, 2 февраля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк не может смириться с провалом контрнаступления ВСУ в 2023 году и признал, что у него остался «негативный осадок». Об этом он сказал украинскому «24 каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок. Были тактические ошибки. О них говорят и военные, и руководство», — пояснил Подоляк.

При этом советник согласился, что тактику в украинской армии нужно менять, учитывая количество вооружения, которого в ВСУ явный дефицит.

Как сообщало ИА Регнум, изменить ход контрнаступления ВСУ не помогло бы даже современное американское оружие, поскольку Вооружённые силы России построили оборону, которую невозможно прорвать. Об этом заявил американский политолог и колумнист Стивен Биддл.

Автор также отметил слабую подготовку украинских военных и ошибки в стратегии. Пяти недель обучения военных ВСУ перед контрнаступлением недостаточно для освоения всех сложностей современного боя, заключил политолог.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не дожидаясь своей отставки, о которой говорят последние несколько дней, выступил с критикой политического руководства страны и обвинил власть в срыве мобилизационной компании.