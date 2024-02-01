Ереван, 2 февраля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия в силу ряда причин не может оставаться основным партнёром в военно-технической и оборонной сферах. Республика должна понять, с кем в этом смысле можно строить отношения. Своё мнение он высказал Общественному радио Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По словам Пашиняна, некоторое время назад таких сложностей в создании концепции с Россией не было — 95-97% отношений в оборонной сфере приходились на Россию.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения. Раньше это было простой задачей, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — сказал Пашинян, имея в виду разработку концепции реформирования и усиления армии Армении.

Премьер также обозначил, что Армении необходимо понять и осмыслить то, какие отношения у неё будут с Россией, Индией, Францией, Ираном, Грузией и Америкой.

«Изменятся или нет наши отношения в области безопасности с Россией? Проблема здесь в том, что сама концепция уже заявлена как декларация, вокруг реализации которой у нас есть как минимум договоренности», — резюмировал Никол Пашинян, заверив, что республика работу с вопросами в военной сфере завершит в течение текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января осведомлённый источник заявил СМИ, что власти Германии намерены рассорить Армению с Россией, втянув Ереван в орбиту антироссийской политики Запада. По словам источника, Германия намерена добиться вывода российских пограничников с территории Армении, а также зачистить государственный аппарат страны от дружественно настроенных по отношению к России лиц. Взамен Берлин предлагает Еревану финансово-техническую помощь и поддержку по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении действует мощнейшее прозападное лобби, которое пытается подорвать влияние России.