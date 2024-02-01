В Курской области мужчина кулаком ударил ребёнка в магазине
Пьяный мужчина в Курской области ударил в магазине чужого ребёнка кулаком
Курчатов, Курская область, 2 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В одном из магазинов города Курчатов в Курской области немолодой мужчина ударил мальчика 3-4 лет кулаком по голове. Малыш упал. Видео избиения ребёнка опубликовали в местных соцсетях.
На кадрах видно, как мужчина идёт по магазину и вдруг бьёт кулаком стоящего мальчика. Ребёнок отлетает в сторону. Мать малыша оттолкнула агрессора. На помощь подбежал мужчина, предположительно отец ребёнка, и ударами сбил с ног обидчика.
В местном отделе полиции сообщили, что ударившего ребёнка мужчину уже задержали, его личность установлена. Он находился в состоянии сильного опьянения.
Причины нападения неизвестны.
Как сообщало ИА Регнум, на западе Москвы мужчина напал на 17-летнего подростка и жестоко его избил. Он подбежал к двум подросткам, ударил одного из них, сбил его с ног, после чего нанёс ещё несколько ударов в область головы. Возбуждено уголовное дело, ребёнок госпитализирован.
В Ленобласти задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. По информации следователей, подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс мальчику удары по голове и телу, причинив множественные ушибы.