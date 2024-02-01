Курчатов, Курская область, 2 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В одном из магазинов города Курчатов в Курской области немолодой мужчина ударил мальчика 3-4 лет кулаком по голове. Малыш упал. Видео избиения ребёнка опубликовали в местных соцсетях.

(сс) ToNic-Pics Кулак

На кадрах видно, как мужчина идёт по магазину и вдруг бьёт кулаком стоящего мальчика. Ребёнок отлетает в сторону. Мать малыша оттолкнула агрессора. На помощь подбежал мужчина, предположительно отец ребёнка, и ударами сбил с ног обидчика.

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В местном отделе полиции сообщили, что ударившего ребёнка мужчину уже задержали, его личность установлена. Он находился в состоянии сильного опьянения.

Причины нападения неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, на западе Москвы мужчина напал на 17-летнего подростка и жестоко его избил. Он подбежал к двум подросткам, ударил одного из них, сбил его с ног, после чего нанёс ещё несколько ударов в область головы. Возбуждено уголовное дело, ребёнок госпитализирован.

В Ленобласти задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. По информации следователей, подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс мальчику удары по голове и телу, причинив множественные ушибы.