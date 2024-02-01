Москва, 2 февраля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. В России учредили новую государственную награду — орден «За доблестный труд». Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 1 февраля на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Учредить орден «За доблестный труд», — говорится в документе.

Орден смогут получить граждане России за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также различных видов продукции.

Также награды удостоятся россияне за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития страны, эффективное решение социально значимых задач.

Как сообщало ИА Регнум, также 1 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешено присуждать орден Александра Невского посмертно. Почётным знаком награждаются отличившиеся при выполнении задач в боевых условиях, а также внесении значительного вклада в укрепление обороноспособности РФ.

Более 270 человек стали Героями России в ходе спецоперации. Также более 320 тысяч человек получили государственные награды, а более 363 тысяч человек были удостоены ведомственных наград.