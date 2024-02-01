Москва, 2 февраля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Российских журналистов не допустили на пресс-конференцию рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве, которая проходила после прилёта музыкантов из Таиланда. Об этом сообщили в МИД РФ.

Reactor691 Группа «Би-2»

По мнению дипмиссии, в соцсетях распространяется дезинформация о ситуации с задержанием участников группы «Би-2» в Таиланде. Посты основаны на фейковой информации, якобы «российские дипломаты виноваты в аресте группы», а также их обвиняют в бездействии.

В российском МИД заверили, что сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России «действовали в строгом соответствии с регламентом».

«Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения», — пояснили дипломаты.

При этом известно, что музыкантам предлагали встретится с российским консулом, но они сами отказались.

Сразу после задержания в генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью группа «Би-2» не обращалась.

Как сообщало ИА Регнум, лидер «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории.

Ранее Бортник также отметил, что наказание музыкантов было, с его точки зрения, «несоизмеримым» их правонарушению и было наложено на них вне всякой логики. Кроме того, он заявил, что участники «Би-2» нарушили законы Таиланда якобы не по своей воле.

24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Всех участников группы передали иммиграционной полиции.

Бортник вылетел из Бангкока в Тель-Авив 31 января после выхода из миграционной тюрьмы. Позднее остальные участники группы были освобождены и также вылетели в Израиль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Ранее стало известно, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют ВСУ.