Берлин, 2 февраля, 2024, 00:29 — ИА Регнум. США в случае обострения конфликта между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и украинским лидером Владимиром Зеленским скорее поддержат генерала, написала 1 февраля немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на мнение украинской журналистки.

Mva.gov.ua Валерий Залужный

Отмечается, что дебаты вокруг главкома ВСУ ослабляют позицию Зеленского. Залужный пользуется высоким авторитетом у американских властей, хотя Вашингтон стремится избежать открытого столкновения между военачальником и Зеленским, добавил автор.

По предположению ряда украинских обозревателей, США, вероятно, будут более благосклонны к главкому на посту главы государства, чем к действующему руководству Украины.

Кроме того, ситуацию обостряют отменённые президентские выборы, которые должны были состояться на Украине в конце марта. Весной может появиться ещё больше сомневающихся в легитимности Зеленского голосов, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в Киев прибыла замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По мнению главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, Нуланд нанесла визит в столицу Украины для того, чтобы дать оценку конфликту между Зеленским и Залужным. При этом у неё не было цели достичь их примирения, так как «всё зашло слишком далеко», добавил дипломат.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что слухи о возможной отставке Залужного свидетельствуют о борьбе за власть на Украине. Гагин не исключил военного переворота в стране после увольнений главкома ВСУ. Залужный может «побороться за власть», но пока непонятно, какими методами он это будет делать. Всё, по словам советника Пушилина, будет зависеть от самого Залужного, если он заручится поддержкой армии и гражданских.