Мурманск, 2 февраля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. В МЧС РФ по Мурманской области сообщили, что в Мурманске на площади 800 кв. метров горит здание рыбоперерабатывающего завода. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

76.mchs.gov.ru Пожар

Пожар случился вечером 1 февраля по адресу Невского, дом 38. Горело двухэтажное кирпичное задание.

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Очевидцы сообщили, что завод «практически сгорел». Продукцию выпускала компания «Полинет». В основном это была печень трески.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Пушкино Московской области огнеборцы ликвидировали крупный пожар — горело административное здание на территории мясного предприятия, площадь пожара — 1 тыс. кв. метров.

31 января тушили крупный пожар в посёлке Муромцево во Владимирской области. Огнём было охвачено 2500 кв. метров складского помещения для хранения обуви. Работу пожарных осложняла высокая горючая нагрузка. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 24 января в двух километрах от посёлка Батуринский в Челябинской области вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике. Сообщение поступило в четыре часа утра по московскому времени. В 5:09 мск пожар удалось локализовать, а к 9:00 утра возгорание было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. По словам начальника Копейского пожарно-спасательного гарнизона Михаила Михеева, огонь охватил 3600 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения горения на лесоматериалы.