Вашингтон, 1 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не дожидаясь своей отставки, о которой говорят последние несколько дней, выступил с критикой политического руководства страны и обвинил власть в срыве мобилизационной компании. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание цитирует Залужного, который считает, что уже необходимо смириться с сокращением военной поддержки со стороны союзников, борясь с их собственной политической напряженностью. Главком признал силу российской армии.

«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает враг в мобилизации человеческих ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институтов Украины улучшить численность личного состава вооруженных сил Украины без применения непопулярных мер», — считает Залужный.

Главком также признал, что ВСУ испытывает трудности из-за несовершенства нормативно-правовой базы, частичной монополизации оборонной промышленности. Он упрекнул западных партнёров в отсутствии и уменьшении военной поддержки, в нехватке «метательных зарядов».

Как сообщало ИА Регнум, Залужный выделил основные направления, на которых Украине нужно сосредоточиться в 2024 году. По его мнению, основные усилия нужно устремить в трёх областях — освоение новых боевых возможностей, внедрение новой философии обучения и ведение военных действий.

Залужный добавил, что Украина должна максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей, это позволит Киеву выделять меньше ресурсов.

Центральным фактором конфликта главком назвал развитие беспилотных систем вооружений. При этом он признал, что Украина не обладает преимуществом в позиционной войне.

Без помощи США украинская армия уже к концу лета столкнётся с трудностями на фронте, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана. В настоящее время поставки оружия составляют примерно треть от того объёма, который был в разгар контрнаступления летом 2023 года.