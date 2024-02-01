Вашингтон, 1 февраля, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в статье для телеканала CNN выделил основные направления, на которых Украине нужно сосредоточиться в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

Генерал отметил, что в этом году основные усилия нужно устремить в трёх областях — освоение новых боевых возможностей, внедрение новой философии обучения и ведение военных действий.

Залужный добавил, что Украина должна максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей, это позволит Киеву выделять меньше ресурсов.

Центральным фактором конфликта главком назвал развитие беспилотных систем вооружений. При этом он признал, что Украина не обладает преимуществом в позиционной войне.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны от фракции правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призывала Залужного к отставке из-за отсутствия у него плана ведения боевых действий. По её словам, руководство ВСУ так и не предоставило депутатам никаких идей на 2024 год, кроме мобилизации. Военные просто заявили, что им нужно забирать в армию не менее 20 тысяч граждан в месяц, уточнила она.

В 2022 году Залужный настаивал на контрнаступлении, однако предоставлявшие военную помощь киевским властям США не поддержали его план. По информации издания Business Insider, план главкома ВСУ предусматривал прорыв через части Запорожской области и перерезания так называемого «сухопутного моста» для изоляции российских войск в Крыму. В Вашингтоне с осторожностью восприняли это предложение, поскольку украинская армия не смогла продемонстрировать способность к наступлению. Залужный в свою очередь не согласился с оценкой Вашингтона.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.