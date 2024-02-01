Москва, 1 февраля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия современных кампусов в российских регионах похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что тот не жалеет территории для расширения и развития вузов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Москве это сложно сделать. Тем не менее у вас получается — не жадничаете, имею в виду прилегающие территории. Это очень важно, потому что это нужно для развития таких крупных учебных заведений», — обратился глава государства к столичному мэру.

Путин призвал иметь в виду такое возможное расширение вузов при проектировании. Он считает, что это было бы очень полезно и для развития высшего учебного заведения, и для всего, что связано с высшим учебным заведением и функционированием населённого пункта.

«Просто заранее нужно об этом подумать», — добавил российский лидер.

Президент также обратился к студентам МГТУ имени Баумана, в котором открылись исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус, предложив им «порадоваться за родную Бауманку».

«Всем, кто придёт сюда, уверен, понравится. Все воспользуются самым наилучшим образом теми возможностями, которые предоставляются новой инфраструктурой», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин и Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана.

Мэр Москвы пояснил, что ранее был введен ещё целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, дворец технологий и многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором более 20 научных лабораторий.

Сергей Собянин отметил, что к 1 сентября все корпуса вуза, которые сейчас строятся, примут студентов, и пригласил президента на открытие.