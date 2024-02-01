Москва, 1 февраля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время посещения международной выставки «Россия» 1 февраля ознакомился с экспозицией российской IT-компании VK, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

ТАСС/Александр Казаков

Во время экскурсии главе государства рассказали о работе социальной сети «ВКонтакте», а также об основных продуктах компании, в том числе это сервисы в области онлайн-образования — VK Education и российская платформа дошкольного образования «Учи. ру».

Кроме того, Путину рассказали о возможностях платформы VK Play и познакомили с самым молодым сотрудником компании — 17-летним Севой. Молодой человек рассказал президенту о своей любимой игре Atomic Heart.

После президента попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне. Путин пожелал участникам движения и представителям компаний успехов.

«Всё очень интересно у вас, красиво», — оценил он.

Также Путин посетил павильон Сбера на ВДНХ.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 1 февраля в четвёртый раз посетил международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Впервые он побывал на выставке-форуме 4 декабря 2023 года. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин посетил выставку 17 декабря. В ходе этого посещения он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.

Также глава государства посетил выставку 23 января. Он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в России.

Президент ранее отмечал, что выставка, рассказывающая об успехах и достижениях страны, вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью. Предполагалось, что выставка, начавшая работать 4 ноября, закроется 12 апреля, однако Владимир Путин предложил продлить её работу до конца лета 2024 года.