Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter), что встретился с музыкантами рок-группы «Би-2», которые были ранее депортированы из Таиланда.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Сегодня вечером я встретился с участниками «Би-2», которые вернулись после ареста в Таиланде», — написал Кац, прикрепив к посту фотографию, на которой он запечатлен с полным составом рок-группы.

Глава МИД еврейского государства также выступил с утверждением, что членов рок-группы «Би-2» могли экстрадировать в Россию, где их якобы «ожидало бы длительное тюремное заключение».

Как передавало ИА Регнум, 24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

В генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. 1 февраля стало известно, что все задержанные были освобождены и вылетели в Израиль.

Лидер группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», ранее заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.