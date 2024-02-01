Киев, 1 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Женщины, служащие в Вооружённых силах Украины, впервые получили форму, созданную с учётом их антропометрических особенностей, сообщила 1 февраля пресс-служба министерства обороны Украины.

Global Look Press

Как сказано в сообщении ведомства, опубликованном в социальных сетях, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова назвала это важным шагом, отметив, что в ВСУ сейчас «десятки тысяч женщин, и их количество будет только расти».

Минобороны Украины также уточнило, что в 2024 году планируется закупить 65 тыс. комплектов военной формы для женщин, а также 100 тыс. комплектов женского белья. При этом поставки комплектов женской формы в объёме 50 тыс. уже начались.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации, в случае, если возникнет угроза потери государственности. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что военное командование обращалось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

Также сообщалось, что более 180 тыс. граждан Украины старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, могут лишить отсрочки из-за желания законодателей увеличить мобилизационные возможности войск.

В октябре на Украине начали ставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В частности, в Днепропетровске повестку получила 86-летняя пенсионерка с профильным образованием.

27 января депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун призвала мобилизовать женщин в ВСУ. По её мнению, прописанное в конституции страны правило о том, что принимать участие в защите Украины должны все её граждане, должно трактоваться буквально.