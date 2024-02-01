Москва, 1 февраля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Технологическая эффективность ремонтов скважин на объектах «Роснефти» выросла на 5%. Как отмечают в компании, благодаря этому выросла добыча нефти на месторождениях. Продолжительность ремонта одной скважины снизилась более чем на пять с половиной часов.

Пресс-служба РАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повысила эффективность ремонтов скважин

Такого результата удалось добиться с помощью усовершенствования технологического процесса ремонта скважин. На повышение эффективности повлияло обновление технологического оборудования и внедрение собственной системы учебно-производственных полигонов для ремонтных бригад специализированного общества «Роснефти» «РН-Сервис».

Сейчас «РН-Сервис» готовится к внедрению роботизированных технологий и применению искусственного интеллекта. В текущем году компания намерена автоматизировать процесс ремонта скважин, что также сократит время работ и повысит их безопасность.